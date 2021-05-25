AP gazeteciyi işten attı: Sosyal medya politikalarını gözden geçirme kararı

25 Mayıs 2021 Salı, 10:28

Associated Press çalışanları, eski çalışma arkadaşları Emily Wilder'ın gördüğü muameleye dair endişelerini ifade eden mektup kaleme aldı.



Mektupta, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında ifade edilebilecek konuların netleştirilmesi talep edildi ve şirketin personelini baskılardan koruyacağına yönelik inanç dile getirildi.

Buna karşılık kurumdan personele yapılan duyuruda, eylül ayına kadar gönüllülerden oluşan bir komitenin sosyal medya ilkelerinde değişiklik önermesi istendi.

Duyuruda, değişiklik önerileri de dikkate alınarak kurumun sosyal medya ilkelerinin gözden geçirileceği vurgulandı.

FİLİSTİN YANLISI TUTUMU NEDENİYLE İŞTEN ATILDI

AP, İsrail'in Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik uygulamalarını ve medyanın bu süreci ele alma biçimini eleştiren Emily Wilder isimli muhabirinin işine son vermişti.

Washington Post gazetesine olayın arka planını anlatan Wilder, AP'nin sosyal medya kullanım ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiğini ancak hangi ilkeleri ihlal ettiğinin kendisine açıklanmadığını ifade etmişti.

Wilder, başta Stanford'daki bazı Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerin kendisine ait eski sosyal medya paylaşımlarını da yeniden gündeme getirerek AP üzerinde baskı kurduklarını, sonra da bu kampanyanın büyüdüğünü ve AP'nin de bu baskılara direnemediğini aktarmıştı.