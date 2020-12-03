Apartmanda Covid-19 testi

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:22

İstanbul Cihangir’de, bir apartman dairesinde Covid-19 testi yapıldığı ortaya çıktı.

Cihangir Sıraserviler Caddesi’ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede bulunan laboratuvarda Covid- 19 testi yapılmasına tepki gösteren apartman sakini Melisa Ürkün, “Apartmanımızın yüzde 80’i konut ve son zamanlarda apartmanımızın önünde, içerisinde ve merdivenlerinde çok dikkat çekici kalabalıklar oluşmaya başladı. Büyük çoğunluğu Türkçe bilmeyen insanlara, ‘Siz ne yapıyorsunuz burada?’ diye sorduğumda ise Covid-19 testi yaptırmak için sıra beklediklerini söylediler. Ben de laboratuvar yetkililerine ‘Bizim bundan haberimiz dahi yok, siz bizlere bunu nasıl söylemezsiniz’ diye tepki gösterdim” dedi.

“Bu kadar kontrolsüz bir şekilde Covid-19 testi yaptırıldığını düşünmemiştim. Apartman içerisinde sosyal mesafeye uyulmuyor, ateş ölçümü yapılmıyor ve apartman dezenfekte edilmiyor” diyen Ürkün şunları anlattı:

“Sağlık Bakanlığı’nı aradık, CİMER’e şikayet ettik ama sonuç alamadık. Beyoğlu Belediyesi’nin zabıtaları da iki defa geldi ama laboratuvara ruhsat verildiği için bir şey yapmadıklarını söylediler. Hatta laboratuvar karşı daireyi tuttu ve orayı da bekleme salonu yaptı. Yine laboratuvar yetkililerine ‘Burada pozitif çıkan oldu mu?’ diye sorduğumda ise bana ‘Çok az’ yanıtı verdiler. Apartmanımda Covid-19 testi yapıldığı ve şikayetlerimize rağmen bir adım atılmadığı için taşınmaya karar verdim.”

APARTMAN İÇERİSİNDE MİNİ HASTANE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir başka apartman sakini ise “Burası bir apartman ve sekiz hanesi var. Bir katında da laboratuvar var ama buraya insanlar Covid-19 testi için geliyorlar. Devlet bu kadar önlem aldığını söylerken buraya ruhsat vermişler ve tüm apartman sakinlerini tehlikeye atıyorlar. Bu laboratuvara verilen ruhsatın İptal edilmesini istiyoruz. Neredeyse apartman içerisinde mini bir hastane yarattılar” diye konuştu.

HASTANELERİN YÜKÜNÜ ALIYORUZ

Laboratuvarın yetkilileri ise iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle test yapıyoruz. Burada semptomlu hastalara bakılmıyor ve yurtdışına gidecek olan müşterilerimize raporlar veriyoruz. Sadece yurtdışı uçuşlar için test yapıyoruz. Açıkcası kamu hastanelerinin yükü alıyoruz ve test ücretimiz de 250 TL.”