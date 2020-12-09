Apple, AirPods Max'i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri...
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 'AirPods Max' kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. İşte yüksek fiyatı ile dikkat çeken model hakkında bilmeniz gereken her şey...
Apple son aylarda hakkında onca sızıntı ve söylenti çıkan ilk kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max’i görücüye çıkardı.
AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.
Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model 20 saat dinleme, film izleme ve konuşma süresi sunuyor. Ürün aynı zamanda Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere de sahip.
AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.
Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunu belirten Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını belirtiyor.
Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini ülkemizde 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satıyor. Bu durumda dün tanıtılan kulaklık yeni iPhone modelinden daha pahalı bir fiyata satışa sunuldu.
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