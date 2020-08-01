Apple ‘dünyanın en değerli şirketi’ unvanına yeniden kavuştu

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:48

ABD teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle geri kazandı.

Amerikan teknoloji devinin hisse değeri, açıklanan olumlu verilerin ardından saat 18.24’te yüzde 6.84 değerlenerek, 411.08 dolar oldu. Böylelikle şirketin piyasa değeri 1.78 trilyon dolara ulaştı. Saudi Aramco’nun değeri ise Apple’in 10 milyar dolar gerisinde kaldı.

Saudi Aramco’nun halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olmuştu, aynı dönemde Apple’ın piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar seviyesindeydi.

Apple, mart ayında ABD merkez bankasının (FED) para musluklarını açarak hisse senedi piyasalarını desteklemesiyle hızla değerini arttırmış ve koronavirüs salgınının küresel petrol talebine darbe vurmasıyla değer kaybeden Aramco'ya yetişmeye başlamıştı.

Bugünkü değerlenmeyle Apple’ın değeri ilk kez Suudi petrol devinin değerini aştı, böylece Amerikan teknoloji devi, ‘dünyanın en değerli şirketi’ unvanına yeniden kavuşmuş oldu.