Apple etkinliği başladı

13 Ekim 2020 Salı, 19:56

Teknoloji devi Apple'ın beklenen "Hi Speed" (Merhaba, Hız) adlı etkinliği başladı.

Şirket, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Apple etkinliğinde yeni iPhone'larını tanıtırken, bu sene bir ilke imza atarak yeni modellerini Ekim'de piyasaya sürüyor.

Apple, en son Eylül'de iPad Air 4 ile Apple Watch 6 ve Apple Watch SE'nin tanıtımını yapmıştı.

Bugünkü etkinlikte ise 4 yeni iPhone modeli, yeni nesil AirPods, AirTag ve AirPower ürünlerinin tanıtılması bekleniyor.

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