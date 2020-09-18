Apple önümüzdeki hafta Hindistan'da ilk çevrim içi mağazasını açacak

18 Eylül 2020 Cuma, 12:01

Mağazanın açılışı her yıl perakendeciler için en büyük satışlardan bazılarını gerçekleştiği ülkenin tatil sezonuna denk geliyor.

Apple ürünlerini Hindistan'da üçüncü taraf satıcılar; Amazon.com'un Hindistan birimi ve Walmart'ın sahip olduğu Flipkart gibi e-ticaret operatörleri aracılığıyla satıyordu.

Kaliforniya merkezli teknoloji devinin iPhone'ları Hindistan halkı tarafından çok beğenilse de fiyatları birçok kişinin ulaşamayacağı bir seviyede.

Çevrimiçi mağaza ayrıca Mac müşterilerinin dizüstü bilgisayarlarını ihtiyaçlarına göre yapılandırmalarına da olanak tanıyacak.

Sangeetha Mobiles genel müdürü Subhash Chandra L, Apple’ın çevrim içi mağazasının açılışının, e-satıcıların indirimleri nedeniyle işleri zarar gören gerçek mekanda faaliyet gösteren perakendeciler için başka bir zorluk teşkil ettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Chandra, Hindistan'ın güneyinde ve batısında 650'den fazla mağaza işletiyor. Apple’ın canı sıkkın müşterilerinden en azından bir kısmı, çevrimiçi mağazasından satın almaya yönelecek.

Ancak çevrim içi perakendecilerle rekabet etmeyi öğrendik."