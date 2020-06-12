12 Haziran 2020 Cuma, 05:38

MySmartPric portalının aktardığına göre Apple, yıl sonuna kadar dokuz yeni iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Portala göre, A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 ve A2411 numaralı modeller büyük olasılıkla farklı miktarlarda dahili belleğe sahip iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine ait olacak.

Cihazların açıklamasının iOS 13 işletim sistemi desteğiyle ilgili veriler içerdiği ve iPhone 12'le uyumlu yeni iOS 14’ün yıl sonundan önce piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Ayrıca, eylül ayında yapılması planlanan iPhone 12’lerin tanıtımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle muhtemelen iki ay erteleneceği belirtildi.