Apple kabul etti: Yeni sürüm pil ömrünü düşürüyor
Apple, iPhone kullanıcılarına sunduğu işletim sisteminin yeni sürümü iOS 14'ün peşinden bazı sorunları da getirdiğini doğruladı. Kullanıcıların yeni iOS 14 ile ilgili en çok şikâyet ettiği şeyler arasında ise hızlı pil tüketimi bulunuyor.
Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 14 güncellemesini kullanıcılarına gönderdi. Yeni işletim sistemi güncellemesi, iPhone sahiplerinin uzun süredir aldığı ve birçok özellik sunan ilk güncelleme oldu.
Ancak teknoloji devi Apple, güncellemeyi yapan kullanıcıların bazı kritik sorunlarla karşılaşmış olabileceğini doğruladı.
İOS 14'TE PİL PROBLEMLERİ
Şirket, yayınladığı bir yazıda iOS 14 ve watchOS 7'de veri ve pille ilgili yedi önemli sorun olduğunu dile getirdi. Şirket, bu sorunların tek çözümünün ise tüm içeriği ve ayarları iPhone'dan silmek olduğunu dile getirdi.
Apple, Aktivite, Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla ilgili altı problemin yanı sıra iPhone ve Apple Watch'ta artan pil tüketimi sorunu olduğunu da açıkladı. Birçok kullanıcı, özellikle artan pil tüketimiyle ilgili olarak Apple Support Twitter sayfasında şikâyetlerini dile getirdi.
Şu an için görünürde bu sorunlardaki tek olumlu yön, sorunların bir iOS güncellemesi göndermeden de çözülebilecek olduğuna inanılması. Ayrıca verilerin tamamen kaybolması gibi bir seçenek de bulunuyor ancak bunun Apple'ın öncelikli tercih olmadığı kesin. Şu an için bu çözümün sorundan etkilenen kullanıcılar için ne kadar etkili olduğu konusu ise bilinmiyor.
Hızlı pil tüketimi, Apple'ın ve iPhone kullanıcılarının son dönemlerde sıkça karşılaştığı bir sorun haline geldi.
Kaynak: webtekno.com
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