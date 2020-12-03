Apple'dan RED serisine Covid-19 kararı
Apple, RED serisine ait iPhone veya Watch ürünlerini satın alanlar, Covid-19 ile mücadeleye önemli bir bağış yapmış olacak. Apple'dan yapacağınız diğer alışverişlerde de Covid-19 mücadelesine katkı sağlamak mümkün.
Teknoloji devi, RED (Kırmızı) serisindeki ürünlerini kar amacı gütmeyen Global Fund ile gerçekleştirdiği iş birliği ile 30 Haziran 2021'e kadar bu serinin tüm karını, kurumun Covid-19 ile mücadele birimine aktaracak.
Aynı zamanda 7 Aralıktan itibaren Apple Pay ve Apple App Store veya bir Apple dükkanından yapılan tüm alışverişlerde kuruma 1 Dolar bağış yapılacak.
Red serisinde şu an için iPhone 12, iPhone 12 Mini ve Apple Watch Series 6 bulunuyor.
Apple, RED ile 2006'dan beri iş birliği yürütüyor. İlk önce Afrika'daki HIV/AIDS vakaları ile mücadeleyi desteklemişti. Bu yıl bu fonlar Covid-19 yardım çalışmalarına yönlendirildi.
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