Apple'dan RED serisine Covid-19 kararı

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:42

Teknoloji devi, RED (Kırmızı) serisindeki ürünlerini kar amacı gütmeyen Global Fund ile gerçekleştirdiği iş birliği ile 30 Haziran 2021'e kadar bu serinin tüm karını, kurumun Covid-19 ile mücadele birimine aktaracak.

Aynı zamanda 7 Aralıktan itibaren Apple Pay ve Apple App Store veya bir Apple dükkanından yapılan tüm alışverişlerde kuruma 1 Dolar bağış yapılacak.

Red serisinde şu an için iPhone 12, iPhone 12 Mini ve Apple Watch Series 6 bulunuyor.

Apple, RED ile 2006'dan beri iş birliği yürütüyor. İlk önce Afrika'daki HIV/AIDS vakaları ile mücadeleyi desteklemişti. Bu yıl bu fonlar Covid-19 yardım çalışmalarına yönlendirildi.



