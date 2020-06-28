Apple'ın internet tarayıcısı Safari'den reklam izleyicisi listesi

28 Haziran 2020 Pazar, 14:25

iOS 14 ve macOS 11 ile gelecek olan Safari web tarayıcısı, Apple'ın duyurusuna göre kullanıcıları takip eden reklamları ortaya çıkaracak.

Safari'nin yeni sürümü, bir reklam izleyicisi listesinden faydalanarak web etkinliğinizi izlemeye çalışan izleyicileri engelleyip, size bunu bildirecek. Web tarayıcısının arayüzünde üst tarafta bulunan yeni araç, internet deneyiminizi istila eden izleme kodlarını gerçek zamanlı olarak engelleyip, sayfa bazında raporlar oluşturabilecek.

Safari'ye yapılan bu güncelleme, Apple'ın gizlilik girişimlerinin bir parçası. Firma mart ayında Safari'nin üçüncü parti çerezleri varsayılan olarak engelleyeceğini duyurmuştu.

Safari'nin iOS 14 ve macOS 11 sürümleri, kullandığınız parolaların bilinen bir sızıntıya karışıp karışmadığını da kontrol edecek. Yeni işlevler, iOS 14 ve macOS 11'in yayınlanacağı sonbaharda tarayıcıya ulaşacak.

Kaynak: CHIP Online