Apple'ın yeni nesil e-posta uygulaması ile kavgası

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:38

CHIP Online'da yer alan habere göre, daha önce Spotify ile de benzer bir sorun yaşayan şirket, bu kez de HEY isimli uygulamaya onay vermediği gerekçesiyle çeşitli taraflarca suçlanıyor.

HEY NEDİR?

HEY, yakın zamanda Basecamp'in kurucu ortağı David Heinemeier Hansson girişimiyle geliştirilen yeni nesil bir e-posta uygulaması. Outlook ve Gmail gibi başta gelen mail uygulamalarına farklı bir soluk getiren HEY uygulaması, reklam mesajlarıyla dolup taşan e-posta kutularımıza yeni bir yaklaşımda bulunuyor.

Geleneksel olan Inbox'ı, "Imbox" (Important Box) şeklinde değiştiren HEY, böylece sadece sizin için önemli olan e-postaları görüntülüyor ve bu sayede mail kalabalıklığına izin vermiyor.

Şu an için davet kodu yöntemi ile edinilebilen uygulama, Web, Mac, Windows, Linux, iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor. Fakat iOS artık bunun dışında.

APPLE HEY'İ REDDETTİ!

Apple, HEY uygulamasını reddetti. Ancak ilk başta App Store'da yer almasını kabul etmiş ve uygulama kullanıcılara sunulmaya başlamıştı. Fakat sonrasında iOS platformundaki uygulamasına bir güncelleme yayınlamak isteyen HEY geliştiricileri, Apple tarafından reddedilerek, uygulamanın App Store kurallarına uygun olmadığı açıklamasıyla karşılaştılar.

Apple, bu konuda uzun bir metni de HEY ekibi ile paylaşmış durumda. Uygulama üzerinden abone olma seçeneğinin bulunmadığını da belirten Apple, uygulamanın daha bir dizi eksiği olduğunu iletiyor. Fakat işin perde arkasında, Apple'ın HEY uygulamasından beklediği yüzde 30'luk komisyonu elde edemediği var. Uygulama üzerinden kayıt olma seçeneği bulunmadığı ve uygulama içi satın alım işlevlerinin yer almadığı gerekçesiyle komisyonu elde edemediğini savunan Apple, bu nedenle bu uygulamayı şimdilik reddetmiş durumda.