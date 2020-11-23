Araç muayene ücretlerine zam geliyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene ücretlerinde fiyat artışının yüzde 9,11 olması bekleniyor.
Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK'ün yürüttüğü araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.
2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL'ye çıktı.
Habertürk'te yer alan habere göre, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KREDİ KARTIYLA ÖDEME BAŞLIYOR
Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara'da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor.
Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.
2020 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64.
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