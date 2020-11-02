Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Randevu için sahte web sitesi kurdular

02 Kasım 2020 Pazartesi, 11:31

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, www.tuvturk.com.tr web sitesini taklit ederek yıllık 2 milyon lira vurgun yapan çeteyi, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökertti.

Bazı yurttaşların randevu muayenesi için para ödedikleri şikayeti üzerine TÜVTÜRK yöneticileri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosuna başvurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinasyonuyla taklit web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verdiği öne sürülen çete takibe alındı. İnternette “araç muayene” sözcüğünü aratanların kandırılması için internet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde bu aramaları kendi taklit sitelerine yönlendirerek zaten ücretsiz olan randevu hizmeti için yıllık 2 milyon TL dolandırıcılık yapıldığı saptandı.

TEŞEKKÜR İLANI VERDİ

Operasyonun ardından teşekkür ilanı veren TÜVTÜRK, başsavcılık ve emniyete teşekkür etti. İlanda, “Emniyet kuvvetlerimiz tarafından İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kurumumuz TÜVTÜRK’ün adını kullanarak kurdukları sahte araç muayene internet siteleri aracılığıyla, araç sahiplerini dolandıran şebeke çökertilmiştir” denildi.

ARAÇ SAHİPLERİNİ UYARDI

TÜVTÜRK araç muayenesi yaptıracak yurttaşları da kendi web sitesinden uyararak, muayene randevuları verilirken ücret talep edilmediği anımsatıldı. TÜVTÜRK’ün uyarısı şöyle:

“Ücretsiz olarak verildiğini Son günlerde farklı kişi ve kurumların, kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğini tespit etmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olarak, araç muayene hizmeti randevularını www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak vermekteyiz. Ayrıca e-devlet üzerinden ücretsiz araç muayene randevunuzu alabilirsiniz.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ve çağrı merkezleriyle ilgili uyarmak, randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz.

Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya ARAÇ MUAYENESİ, ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir.”