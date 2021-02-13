'Aracı yok' denmişti: İkinci doz aşılarda da aynı şirketin etiketi çıktı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 18:01

CHP'nin eczacı kökenli Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, koronavirüs aşısına ilişkin Sağlık Bakanı Koca'ya 'aracı firma'yı sordu. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Bakan Koca başta olmak üzere iktidarın, topluma şeffaf bir şekilde açıklama yapmaları gerektiğini anlattıklarını belirten Bulut, "Ancak nedense Sağlık Bakanı bu yöntemi benimsemedi. Maskelerde başlayan kaos, PCR testinde, sonra da grip aşısı derken Covid-19 aşısında da benzer şeyler yaşandı" dedi.

"10 GÜNDE 2 MİLYONA BİLE ULAŞAMADI"

Koronavirüs aşısının ithal sayısında ve uygulanma zamanlarında açık bilgi verilmesi halinde güven oluşturulacağını anlattıklarını belirten Bulut, "Ancak ne hikmetse 'Günde 2 milyon aşı vurduracağım' diyen Sağlık Bakanı 10 günde 2 milyona bile ulaşamadı. Verilen siparişler de yerine gelmedi" dedi.

"NEDEN KEYMEN İLAÇ'IN ETİKETİ VAR?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, aşı konusunda aracı firma olup olmadığını sorduklarında, "Hayır, kesinlikle bir aracı şirket yok" yanıtı alındığını hatırlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Ancak, gördüğünüz gibi birinci aşılarda firmanın adı yazıyor. Bugün uygulanan aşılarda ise Keymen İlaç etiketi var. Madem herhangi bir ilaç şirketi aracı değil, neden o zaman Keymen İlaç’ın burada etiketi var? Bunu Sağlık Bakanı’na sormak istiyoruz. Aracı da olabilir, bunu baştan izah etseniz, topluma kaç liradan, ne kadar sayıda ithal edildiğini daha gerçeklikle ifade etseniz belki de bu pandemi sürecini hep birlikte yönetir hale gelirdik. Ancak siyasal başarı elde etmek uğruna toplumu yanıltmanız aşıya olan güveni de düşürmektedir."