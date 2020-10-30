Araçları kışa hazırlayacak 5 öneri
Kış aylarına girerken artan yağışlar ve zorlu yol koşulları, araç bakımını diğer mevsimlere göre daha da önemli kılıyor. Uzmanlar olası tehlikelerin önüne geçecek ve uzun vadeli hasarları önleyecek 5 kış bakım önerisinde bulundu
Olası tehlikeleri önlemek için sürücülerin araçların kışlık bakımlarını yaptırılmaları ve kış koşullarına uygun malzemeleri bulundurmaları hayati önem taşıyor.
150 yıllık bir sigorta firması, uygulandığı taktirde olası tehlikelerin önüne geçecek ve uzun vadeli hasarları önleyecek 5 kış bakım önerisini araç sahipleriyle paylaştı.
Antifriz kontrolü
Kış aylarında araç motor sisteminin doğru ve tasarruflu işleyebilmesi için aracın bakımları tam olmak zorundadır. Antifiriz başta olmak üzere hava filtresi, buji, motor yağı gibi kontrollerin yapılması hem aracın performansını arttırır hem yakıt tasarrufunu sağlar hem de aracın uzun ömürlü olmasına olanak verir.
Lastik hava basıncının kontrolü
Oto lastiklerinin hava basınçları, dışarıdaki havanın ısısından etkilenir. Bu da lastiklerin performansında düşüşe neden olabileceği gibi aynı zamanda güvenli sürüş açısından da tehlike yaratabilir. Bu tehlikelerin önüne geçmek için kış aylarında lastiklerinin hava basıncını mutlaka kontrol edilmelidir.
Akü bakımı
Kış aylarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de akü bakımıdır. Hava sıcaklığının düşmesiyle araçların marş akımı ihtiyacı artar ve akünün enerjisi kısmen azalır. Eğer akü şarjı zayıfsa şarj edilmeli ve kış dönemindeki sürüşler her zaman tam dolu bir akü ile yapılmalıdır.
V kayışının kontrolü
Araçlarda elektrik üretiminden klimaya güç verilmesine ve direksiyonun düzgün bir şekilde çalışmasına kadar pek çok alanda etkili olan V kayışı, yazın sıcak havalarda gevşeyebilir. Gevşeyen V kayışı ise araçtaki birçok aksamın düzgün çalışmamasına neden olur. Bu yüzden araçların V kayışının ne durumda olduğu kontrol edilmelidir. Ayrıca fren ve debriyaj balataları da gözden geçirilmeli, kışın zorlu sürüş şartlarına uygunlukları denetlenmelidir.
Araçta bulundurulması gereken malzemeler
Kış döneminin zorlu yol koşulları, gerekli bakım önlemlerinin alınmasına rağmen araçta bazı malzemelerin bulundurulmasını da gerekli kılıyor. Herhangi bir olumsuz durumda kullanılmak üzere zincir, çekme halatı, takoz, yedek ampuller gibi malzemelerin araçta bulundurulmasının hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır.
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