Arap Prens Selman satın alacağı kulüp için başbakanı araya soktu!
Arabistan'ın veliaht prensi Mohammed bin Salman, İngiltere'den alacağı kulüp için İngiltere Başbakanını araya sokmaya çalışıyor.
Suudi Arabistan Prensi Mohammed bin Salman, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı uyardı. Newcastle United'ı satın almak isteyen Suudi prens, Premier Lig yönetiminin takım almasına engel olmaya devam etmesi haline iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulabileceği sinyalini verdi.
Premier Lig yönetimi, Newcastle kulübünün satın alma işleminin devlet destekli olması nedeniyle reddetmişti. Veliaht prens bu kararı yanlış buldu ve tepki gösterdi. Bin Salman, Johnson'a, "İngiltere Premier Lig'in kararını gözden geçirmesini ve düzeltilmesini bekliyoruz" mesajını yolladı.
Boris Johnson, yardımcılarından Lord Eddie Lister'ın Suudileri ve haziranda iptal olan kulüp satın alma işlemini araştırmasını istedi.
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