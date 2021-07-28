Aras: Bodrum'un kültür ve sanatla anılmasını istiyoruz

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:40

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam açılışı yapılan sanat ve antika fuarını, iki saatte yaklaşık 3 bin kişi gezdi. Fuarda maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, bazı vatandaşları tedirgin etti. Ziyaretçiler, fuardaki eserleri hayranlıkla izledi.

FUARDAKİ ESERLER HAYRAN BIRAKTI

Bodrum Belediye Başkanı Aras, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sanatın iyileştirici gücünü, bizleri zor günlerin ardından bir araya getirmesini gerçekten çok değerli buluyoruz. Bodrum’un kültür ve sanatla anılmasını, kendisini bu şekilde ifade etmesini istiyoruz. Şu anda Bodrum’da birçok yerde kültür ve sanat faaliyetleri gerçekten çok önemli bir şekilde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kalemizde çok önemli konserleri var. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün aynı şekilde. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ağustos ayında bale festivali olacak. Şu anda Gümüşlük Müzik Festivali sürmekte. Her noktada resim, heykel, diğer bütün sahne sanatlarıyla beraber Antik Tiyatro Konserleri, Kale Konserleri çok önemli. Ama bence kültür ve sanat günlerinin yanında Sanat ve Antika Fuarı da bu işi taçlandırdı. İlk defa yapılmasına rağmen sizlerin ilgisi bizleri çok memnun etti.”

Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 500 heykel, seramik, resim, plastik ve görsel sanatçılarının resim, heykel, seramik, tasarım ve çalışmaları sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. 4 bin metrekarelik bir alanda sergilenen eserler, görsel bir şölen yaşanmasına neden oldu. Sanatseverler, birbirinden ilginç eserlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.