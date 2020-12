Araştırma: 2021 umutlarını aşının bulunması yeşertti

31 Aralık 2020 Perşembe, 13:11

Pandemi’de her 5 kişiden 3’üyse en çok sevdiklerine sıkı sıkı sarılmayı özlediğini ifade ediyor. Araştırma ayrıca 2020’nin pandemi kelimesiyle hatırlanacağını, 2021’den en önemli beklentininse sağlık olduğunu ortaya koyuyor.

Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan “2021 Yılı Beklentileri” araştırması, Türk halkının 2021 yılına girerken hayata bakışını, umutlarını, hayallerini ve aldıkları yeni kararları ortaya koydu. DORinsight'ın, Aralık ayının ikinci yarısında gerçekleştirdiği “2021 Yılı Beklentileri” konulu online araştırmasına, Türkiye temsili A-B-C1-C2-D sosyo-ekonomik segmentten 5,106 kişi katıldı. Pandemi nedeniyle ‘aile ve arkadaşlık ilişkilerinin değerinin daha iyi anlaşılması’ ise katılımcıların yüzde 42’si tarafından en çok umut veren gelişmelerden biri olarak belirtiliyor.

Araştırmada katılımcıların 2020 yılını hangi kelimelerle hatırlayacakları ve yeni yıldan en önemli beklentileri de sorgulandı. Buna göre her 2 kişiden 1’i 2020’yi ‘pandemi’ kelimesiyle hatırlayacağını söyledi. Diğer kelimlerse virüs (yüzde 16), huzursuzluk (yüzde 11), sağlık (yüzde 4.0), maske (yüzde 4.0), sosyal mesafe (yüzde 4.0), ev hapsi (yüzde 2.0), hijyen (yüzde 1.0) olarak telaffuz edildi.

Türk halkının yeni yıldan en büyük beklentisi başka bir ifadeyle yeni yıl dileğiyse yüzde 58 oranıyla açık ara sağlık oldu. Yine katılımcıların yüzde 12’si 2021’de para, yüzde 9’u huzur, yüzde 6’sı kavgasız toplum, yüzde 6’sı mutluluk, yüzde 3’ü aşk, yüzde 3’ü kariyer, yüzde 2’siyse başarı beklediklerini söyledi.

Araştırma, katılımcıların yaşam koşulları salgın öncesine dönerse en çok neleri yapmak istediklerini yani en büyük özlemlerini de ortaya koyuyor. Buna göre her 10 katılımcıdan 6’sı ilk önce sevdiklerine sıkı sıkı sarılacağını ifade etti. Ardından sırasıyla pandemi sonrası yapılacaklar listesi şöyle oluştu:

"Arkadaş, dost, aile büyükleriyle yakın temas kurarak görüşmek, alışverişe çıkmak, sevilen restoranlarda yemek yemek, yarım kalan tedavilere gönül rahatlığıyla devam etmek, bayramlarda tatile değil büyükleri ziyarete gitmek, konser ve festivallere katılmak, yurt dışına seyahat etmek, sinemaya gitmek, spor salonuna dönmek, maçı stadyumda izlemek."

2020 yazında her ne kadar dolu ve sosyal mesafenin korunamadığı tatil manzaraları ekrana gelse de aslında ülkenin büyük bir çoğunluğu tatile çıkmadı. 2021 yazında tatil planlarının olup olmadığının sorgulandığı araştırmada katılımcıların sadece yüzde 32’sinin tatil planı yaptığı ortaya çıktı. Buna göre tatil planı yapan her 10 kişiden 6’sı, tatilini yurt içindeki sahil beldelerinde geçirecek ve tatil yapacak her 10 kişiden 7’si yeni normal kurallarına göre mesafeli ve temassızlığa dikkat ederek tatil yapacak.

Peki Türk halkı pandemi döneminde hayatına giren hangi yeni alışkanlıkları kaybetmek istemiyor? Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Hijyene daha fazla dikkat’ ve ‘sosyal mesafe’ kaybedilmek istenmeyen iki yeni alışkanlık. Her 10 kişiden 4’ü hijyene daha fazla dikkat edeceğini, her 10 kişiden 3’üyse sosyal mesafeyi hayatlarından çıkarmak istemediklerini belirtiyor.

2021 yılında tüketicilerin markalarla ilişkisinin geleceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Araştırmasına bu konuyu da dahil eden DORinsight, çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Buna göre katılımcıların en önemli satın alma kriterleri arasında sırasıyla kalite (yüzde 73), fiyat (yüzde 68), sağlığa zarar verip vermemesi (yüzde 57), satış sonrası hizmetler ve müşteri ilişkileri (yüzde 42), topluma ve gezegene katkısı (yüzde 29), geçmiş deneyimler (yüzde 27) ve yerel olması (yüzde 26) yer alıyor.