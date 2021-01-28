Araştırma: Altı gençten birinde zihinsel hastalık belirtisi var
İngiltere'deki Eğitim Politikası Enstitüsü ve İngiltere Prensi Charles tarafından kurulan The Prince's Trust adlı hayır kurumunun ortaklaşa yaptığı bir araştırmaya göre, yoğun şekilde sosyal medya kullanımı çocukların ve gençlerin akıl sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.
İngiltere'de, 5.000 gencin baz alındığı bir araştırma sonucunda, 14 yaşındaki her 3 kız çocuğundan birinin kendi görünüşünden memnun olmadığı, her 6 gençten birinin ise zihinsel hastalık belirtisi taşıdığı tespit edildi.
"KIZ ÇOCUKLARI OLUMSUZLUKLARA KARŞI DAHA DAYANIKLI"
Araştırmaya göre, çocukların duygusal açıdan mutlu olmaları ve kendilerine olan öz saygısı, ilkokul çağlarındaki tüm çocuklarda benzer seviyede. Ancak erkek çocukların duygu dünyalarındaki olumsuz şekillenmeler 14 yaşlarında başlarken, kız çocuklarının bu olumsuzluklar karşısında daha dayanıklı oldukları belirtildi.
Yoğun bir şekilde sosyal medya kullanımının yanı sıra çocukların pandemi sebebiyle hareket edebilme olanaklarının da kısıtlanması, akıl sağlığını olumsuz etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.
"DÜZENLİ EGZERSİZ OLUMLU ETKİ YAPAR"
Ailenin gelir düzeyinin düşük olması ve sağlıksız ebeveyn denetiminin de çocukları olumsuz etkilediği belirtilen araştırmada, düzenli olarak egzersiz yapmanın bütün çocukları olumlu yönde etkilediği belirtildi.
Cambridge Üniversitesi'nin kurduğu Emmanuel Koleji'nde araştırmacı olan Dr. Amy Orben, "Kendini kötü hisseden çocuklar sosyal medyayı kendilerini teselli edebilecekleri bir yer olarak görüyorlar" dedi.
"PANDEMİDEN EN ÇOK GENÇLER ETKİLENDİ"
The Prince's Trust'ın müdürü olan Jonathan Townsend, "Çocukluktan ergenliğe geçiş çalkantılı olabilir ve bu raporun elde ettiği veriler, gençlerin akıl sağlığını ele almanın, pandemi ile birlikte neden daha önemli hale geleceğini vurgulamaktadır. Gençler, pandeminin en çok etkilediği kesimlerdendir. Bu nedenle hayatlarının bu kritik döneminde akıl sağlığı konusunda destek almaları her zamankinden daha önemlidir" dedi.
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