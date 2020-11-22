Araştırma: Amazon yağmur ormanları küresel ısınmadan olumlu etkilenebilir
ABD’li bilim insanları, Amazon yağmur ormanlarındaki bazı nemli bölgelerin, kurak havalardan olumlu etkilenebileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar toprak ve havadaki nemin fotosentezi nasıl etkilediğini inceledi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmalarda genellikle su stresinin, yani yıllık içme suyunun kişi başına bin 700 metreküpün altına düştüğü durumun, olumsuz bir senaryo yaratacağı düşünülüyordu
Küresel ısınmayla birlikte kuraklaşan toprak ve havanın Amazon’daki bitki örtüsüne zarar vereceği, bunun da fotosentez seviyesini azaltarak karbon emilimini düşüreceği öngörülüyordu.
Ancak bilim insanları, dünyanın en büyük yağmur ormanında çok yağış alan bölgelerde, kurak havaya maruz kalan bitkilerin fotosentezle daha verimli şekilde yaprak açtıklarını gözlemledi.
Öte yandan, araştırmacılar bunun bir sınırı olduğunu, yüksek sıcaklıkların bu bölgelerde ciddi hasara yol açacağına dikkat çekti.
Columbia Üniversitesi’nden çevrebilimci Pierre Gentine, araştırmanı sonuçlarını şöyle açıkladı:
Bu çalışma, mevcut modellerin aksine, Amazon yağmur ormanlarının bol yağış alan bazı bölgelerinde, fotosentezin sınırlı su stresi dönemlerinde artış gösterdiğini kanıtlayan ilk araştırma.
Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı Gentine, “Ağaçlar su stresinin etkisinde kaldıkça, bu su stresini telafi edecek daha etkili yapraklar çıkardı” dedi.
Araştırmada, bu özellikleri taşıyan bölgelerde, gelecekte yaşanacak sıcaklık artışı ve kuraklıklarda ormanların fotosenteze etkili bir şekilde devam edebileceği gözlemlendi.
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