Araştırma: Antiviral ilaç, Covid-19’dan daha hızlı kurtulmayı sağlıyor

10 Şubat 2021 Çarşamba, 12:58

Bu durum, virüsün bulaştığı hastaların tedavisinde önemli bir müdahale yöntemi haline gelebilir ve Covid-19 aşıları yıl içerisinde çıkarken, toplum içindeki yayılımın frenlenmesine yardımcı olabilir.

Schwartz Reisman Karaciğer Araştırma Merkezi’nin eş müdürü olan Dr. Feld şunları kaydetti:

"Bu tedavi, büyük bir terapi potansiyeli barındırıyor; özellikle de virüsün saldırgan varyantlarının dünya çapında yayıldığını gördüğümüz şu sıralarda. Bu varyantlar hem aşılara, hem de antikor tedavilerine karşı daha dayanıklı."

İki gün önce Lancet Respiratory Medicine bülteninde yayımlanan çalışmaya göre tek doz peginterferon-lambda aşısı uygulanan hastaların enfeksiyondan yedi gün içinde kurtulması, plasebo (etkisiz kontrol ilacı) uygulanan bir gruba kıyasla dört kat daha yüksek.

Dr. Feld, "Tedavinin uygulandığı kişiler, virüsü hızlı bir şekilde attı. Görülen etki, virüs yükü en yüksek olan kişilerde en belirgin boyuttaydı. Ayrıca, tedavi grubundaki solunumsal belirtilerin genelde daha hızlı iyileştiğini de gördük" dedi.

Daha yüksek virüs yükleri barındıran katılımcıların (mL başına 1 milyon kopyanın üstünde) enfeksiyondan kurtulma olasılığı, plaseboyla tedavi edilen gruba kıyasla çok daha yüksek oldu. Tedavi grubundaki oran yüzde 79 iken, plasebo grubundaki oran ise yüzde 38 olmuş ve virüs seviyeleri, tedavi grubundaki herkeste hızla azalmış.

Kaynak: Popular Science Türkiye