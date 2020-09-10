Araştırma: 'Belirti göstermeyenler tahmin edilenden daha fazla'

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:30

Yeni koronavirüsü taşıyan her insan hasta olmuyor hatta belirti bile göstermeyebiliyor. Fakat son araştırmalar, semptomsuz vaka yüzdesinin bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin Almanya’da vakaların en yoğun olarak görülen kentinde gerçekleştirilen araştırma, vakaların yüzde 22’sinin belirti göstermediği şeklinde sonuçlanırken, İtalya ve Çin’de bu oran yüzde 40’a kadar çıkıyor. Hatta bir turistik bir yolcu gemisinde koronavirüsü taşıyanların yüzde 80’inde belirti görülmedi. Bu nedenle korona pandemisiyle başa çıkmak zor.

Koronavirüs taşıdığını farkında bile olmayan kişiler diğerlerine bulaştırabiliyorlar. Çocuklarda enfeksiyonların genelde semptomsuz seyrettiği zaten uzun bir süredir biliniyordu. Genç yetişkinlerde de enfeksiyon hastalıkları genelde çok hafif geçiyor veyahut da hiç belirti göstermiyor. Peki yeni koronavirüste belirtisiz vaka oranı ne kadar?

Pandemiyle mücadele için önemli olan bu sorunun yanıtına kesin olarak cevap vermek zor. Çünkü şimdiye dek tüm popülasyonu veya bir bölgeyi, akut veya kişilerin yenmiş olduğu koronavirüs enfeksiyonu için sistematik olarak test edildiği çok az araştırma var. Halen olduğu gibi sadece ağır şikayetleri olan hastalara test yapılmaya devam edildikçe, belirtisiz vaka sayısı da karanlıkta kalmaya devam edecek.

Almanya’da gerçekleştirilen Heinsberg araştırması çerçevesinde araştırmacılar, Kuzey – Ren Vesfalya bölgesindeki 600 kişiyi ve onlarla aynı çatı altında yaşayan kişileri test ederek, belirtisiz vakaların yüzde 22 olduğu sonucuna vardılar. Fakat daha sonra gerçekleştirilen çok sayıda çalışma, semptomsuz vakaların çok daha yüksek olabileceğini gösterdi. Padua Üniversitesi’nde Enrico Lavezzo ile çalışan ekip Nisan 2020’da, İtalya’daki Vò kasabasında yaşayanların yüzde 85’ine test yaptıktan sonra koronavirüs taşıyan yüzde 2,6’lık bir kesimin yüzde 43’ünde belirti ortaya çıkmadığını gördü.

Benzer bir sonuca Rongrong Yang ve ekibi de Wuhan’da ulaştı. Covid-19 hastasıyla temasta bulunan 78 kişiden 38’inde belirti görülmedi. Belirti göstermeyen kişiler özellikle de gençlerden ve kadınlardan oluşuyordu. 217 yolcunun ve mürettebatın test edildiği turistik bir yolcu gemisinde ise daha ilginç bir sonuç elde edildi.

Gemi Mart ayının ortalarında Arjantin’deki Ushuaia limanından Antarktika’ya doğru hareket etmişti. Yolculuğun 8. gününde ilk hasta ateşlendi ve bir süre sonra diğerleri de hastalandı. Karantinaya alınan gemide yolculuğun 20. gününde tüm yolculara ve mürettebata PCR testi yapıldı.

Sonuçlara göre 217 kişiden 128’ine koronavirüs bulaşmasına rağmen, 104 kişide hiç belirti görülmemişti. Bu da yüzde 81’lik bir oran demek. Tüm bu araştırmalar koronavirüsün gerçekte ne kadar insanı belirti göstermeden etkilediğinin kesin olarak bilinmediğini ama tahmin edilenden daha fazla olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: HBT