Araştırma: Dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik saldırılar arttı

05 Kasım 2020 Perşembe, 15:37

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Coalition For Women In Journalism'in yürüttüğü çalışma Ekim'de dünya çapında 87 fiziksel saldırı, yasal açıdan taciz kabul edilen fiil, gözaltı, tutuklama ve çevrim içi saldırı vakası belgeledi.

Bu sayı, Eylül'de kaydedilen bu türden 54 taciz vakasına kıyasla keskin bir artış teşkil ediyor.

Dünya genelinde gazetecilere yardım eden New York merkezli, kar amacı gütmeyen kuruluş The Coalition For Women In Journalism, 2020'de şimdiye kadar kadın gazetecilere yönelik 540'tan fazla tehdit kaydetti.

Bunların 109'unu fiziksel saldırılar ve alandaki engellemeler oluştururken üçü cinayet, 63'ü organize trol kampanyaları, 15'iyse cinsel taciz vakasıydı. 47 kadın gazeteci tutuklanırken 86'sı gözaltına alındı, 67'siyse yasal açıdan taciz sayılan fiillere maruz bırakıldı.

Örgüt, tehdide, saldırıya ve tacize uğrayan kadınların, güvenliğini garanti edecek önleyici tedbirlerle uygun şekilde korunması çağrısında bulundu.

Kampanyacılar, New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) serbest fotoğrafçı Chae Kihn'i pazar günü Trump karşıtı bir gösteriyi takip ederken tutukladığını söyledi.

İşleri daha önce The New York Times'da yayımlanan ve son dönemde Black Lives Matter protestolarını takip eden ünlü fotoğrafçı, bir video kaydında yere düşürülüp zaptedilirken görüntülendi.

Hypoallergic'e konuşan Kihn, "Fotoğrafçı olmamı umursamadılar. Basından olmam umurlarında olmadı. Beni tanıyan insanlar basından olduğumu haykırıyordu ve bunu kale almadılar" dedi.

Fotoğrafçı şunları ekledi:

"Bunu hak edecek ne yaptım? Yolda yürüdüm. Ben bu hareketi belgeleyen bir fotoğrafçıyım. Basın özgürlüğüne ne oldu?"

NYPD ise attığı tweette Kihn'in tutuklamasını inkar etmeye çalışarak şunları yazdı: "Bugün gerçekleşen gösteride tutuklananlarının hiçbirinin NYPD onaylı basın mensubu olmadığı doğrulandı."

Coalition For Women In Journalism, Kihn'in tutuklamasını kınadı ve bunun, basın özgürlüğüne bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.

Örgüt şunları kaydetti:

"Belli ki bu tutuklamalar basın özgürlüğüne yönelik saldırılar, bu olayları yakından takip etmeyi ve izlemeyi sürdürüyoruz.

Kadın gazetecilerin güvenliğine dair ciddi endişemiz var; yalnızca esenlikleri değil, ifade özgürlükleri açısından da. The Coalition For Women In Journalism daima ifade ve basın özgürlüğü haklarını korumaktan yana olacak.

Ayrıca kadın gazetecilere yönelik şiddeti kınıyoruz. Fotoğrafçı Chae Kihn'in ve alanda benzer sorunlarla mücadele eden tüm kadın gazetecilerin yanındayız."