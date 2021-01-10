Araştırma: Evren kaç yaşında?

10 Ocak 2021 Pazar, 15:41

Bir yanda Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck görevindeki Cosmic Microwave Background (CMB – Kozmik Mikrodalga Arkaplan) ölçümleri bulunuyor. Bu ölçümlere göre kozmoz 13,78 milyar yaşında. Ancak galaksilerin hareketlerinin ölçümü ile yapılan araştırmalar, evrenin daha hızlı genişlediğini öneriyor ve bu da evreni yüz milyonlarca yıl gençleştiriyor.

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics üzerinde yayımlanan yeni çalışma ise, Atacama Cosmology Teleskobu (ACT) gözlemlerini bildiriyor. Bu araç da Büyük Patlama'nın ardından kalan ışıma olarak tanımlanabilecek CMB'yi araştırıyor. Bu ölçümlere göre evren 13,77 milyar yaşında. Yani bu ölçümler de Planck ile neredeyse hemfikir.

Makalelerden birinin başyazarı olan Flatiron Istitute Bilgisayımsal Astrofizik araştırmacısı Simone Aiola'nın bir açıklamada belirttiği üzere "şimdi Planck ve ACT'nin hemfikir olduğu bir cevaba ulaştık. Bu da bu zorlu ölçümlerin güvenilir olduğunu gösteriyor."

Fizik ve astronomi doçenti ortak yazar Michael Niemack "ACT'nin yanı sıra şu anda kurmakta olduğumuz Simons Gözlemevi ve CCAT-prime projelerinde de CMB ölçümlerimizi geliştirmenin önemini anlıyoruz" diyor.

Kaynak: CHIP Online