Araştırma: Kuzey Kutbu'ndaki ısınma, ABD'de kışın daha sert geçmesine neden oluyor
Yapılan bir araştırmada, ABD’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminin daha sert yaşanmasının Kuzey Kutbu’ndaki ısınma ile bağlantılı olduğu ortaya konuldu.
BBC’nin haberine göre, bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu'nda görülen ısınmanın, hem Kuzey Amerika hem de Doğu Asya'daki kış mevsimi üzerinde etkisini inceleyen bir araştırma yürüttü.
Araştırmada, Barents ve Kara denizlerindeki buzun erimesinin Sibirya üzerinde artan kar yağışına ve Kuzey Kutbu üzerindeki stratosferde dönen rüzgarları etkileyen aşırı enerji transferine yol açtığı ortaya çıktı.
Çalışmada, Kuzey Kutbu’nda yaşanan ısınmanın, “Kutup girdabı” olarak bilinen dairesel rüzgar modelinin akışını bozduğu bildirildi.
Böylelikle ısınmanın girdabın gerilmesine neden olduğu ve bunun da aşırı soğuk havanın ABD'ye ulaşmasını mümkün kıldığı belirtildi.
Uzmanlar, doğal akımdaki bu girdabın gerilme sürecinin, bu yıl Şubat ayında ölümcül Teksas soğuk dalgasına yol açtığı tahmininde bulundu.
Uzmanlar, ABD’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminin daha sert geçmesinin Kuzey Kutbu’ndaki ısınma ile ilişkili olduğunu vurguladı.
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