Araştırma: Mars'a gidecek kişiler hangi özelliklere sahip olmalı?

26 Kasım 2020 Perşembe, 09:30

Görsel: NASA/JPL-Caltech

Yeni bir çalışmaya göre, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta Mars'ta yaşayacak ve çalışacak olan astronotlar için "Doğru olanı özellikle de görevini iyi ve derinlemesine yapmanın" sahip olunmasını gereken en temel özellik olduğunu ortaya koydu.

Bu özellik, dürüstlük, tevazu, duygusallık, dışa dönüklük, açıklık ve anlaşılabilirlikten daha önemli olarak tanımlanıyor.

Geçen hafta Astrobiology dergisinde yayınlanan çalışmanın ilk yazarı ve Kanada'daki Western Üniversitesi'nde psikoloji alanında doktora öğrencisi olan Julia McMenamin, "Bireysel bir kişilik özelliği olan vicdanlılık, birleştirici bir ekip becerisi olarak düşünülebilir. Bir takım ne kadar vicdanlı olursa, görevleri yerine getirme konusunda o kadar iyi olacaklardır" dedi.

Verimsiz ve olumsuz davranışlar, bir ekip ortamında daha fazla sorun ve aksamaya neden olabilir.

Araştırmacılar, bu özelliklerin ve davranışların uzun süreli uzay uçuşu ekipleri için "tartışılmaz" olduğunu düşünüyor.

Mürettebat seçimine dikkatli bir şekilde odaklanmak, etkili iletişimi ve çok ayrıntılı çalışma ve planlama süreçlerini vurgulamak, herhangi bir olumsuz faktörden kaçınmaya yardımcı olabilir.

MARS'A GÖREV SİMÜLASYONU

NASA, Mars'a ilk insan görevi için 2030'ları hedefliyor.

Dünya'nın fırlatma, Mars'a iniş ve Mars yüzeyindeki görevin süresine bağlı olarak seçilecek olan mürettebat, görev öncesi eğitim dışında en az beş yıl birlikte geçirebilir.

Mürettebat dinamiğinin gerçek bir görevden önce nasıl olabileceğini test etmek için araştırmacılar, Mars görevine benzer bir uygulama sırasında beş "astronot" dan oluşan bir ekip üzerinde çalıştılar.

Bu uygulamaya 2018 yılında Umman'daki Avusturya Uzay Forumu ev sahipliği yaptı. Umman'ın Dhofar bölgesi, izolasyon ve çevre koşulları açısından Mars için iyi bir ortamdı.

AMADEE-18 isimli analog uzay görevi dört hafta sürdü.

28-38 yaşları arasında dört erkek ve bir kadın olmak üzere beş astronot simüle edilmiş bir Mars ortamında yaşıyordu.

Görev öncesinde, sırasında ve sonrasında astronotlar, ekiplerinin performansını, herhangi bir takım çatışmasını ve stres seviyelerini ele alan anketler doldurdular.

TAKIM ÇALIŞMASI HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİR

Apollo misyonlarının olduğu günlere kadar uzanan iyi bir takım oyuncusu olmak neredeyse her zaman astronot oyun kitabının bir parçası oldu.

Eski NASA astronotu Mike Massimino, Eylül ayında CNN'e, Mars'a ilk insan görevini yöneten uluslararası bir ekibe odaklanan Netflix dizisi "Away" hakkında konuştu. Massimino, gösteri için danışman olarak görev yaptı.

Massimino, dizi ekibinin en çok astronot olmanın insani yönünü duymakla ilgilendiğini söyledi. Örneğin, ona söylediği süreçten çok, ailenizi Dünya'da bırakmanın duygusal yönlerini, mürettebat arasındaki dostluklarını ve ruhsal olarak nasıl hisettiklerini sordular.

Birçok görevde uçmuş olan Massimino, onlara "Dünya cennete benziyor. Burada olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu anlamanızı sağlıyor" dedi.

Uzay uçuşunun ekip çalışması yönüyle ilgili olarak, Massimino, "Astronotlar olarak birbirimizi gerçekten seviyoruz. Birbirimize gerçekten değer veriyoruz. Görev yaptığım zaman ekipte 7 kişi vardı. Uzay uçuşu öncesi aldığımız eğitimlerde bir aile gibi olmuştuk. Hepsi olağanüstü insanlar onlar için yapamayacağım bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Massimino, insanların astronotları süper kahramanlar olarak düşünme eğiliminde olduklarını söyleyerek, şunu ekledi:

"Ama biz gerçekten birbirlerini önemseyen ve gerçekten harika işleri olan sıradan insanlarız."