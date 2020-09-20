Araştırma: Mars’ta böceklerle medeniyet kurulabilir

20 Eylül 2020 Pazar, 14:18

NASA

Söz konusu anahtar bileşen, mantarlarda hücre duvarlarını, kabukluların ve böceklerin dış iskeletleriyle balık ve amfibilerin pullarını oluşturan kitin isimli bir lifli madde.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk Mars yerleşimcilerinin bu maddeyi yüzey toprağıyla birleştirerek, özel ekipman olmaksızın yeni malzemeler üretebileceğini ifade etti.

Araştırmaya göre Mars’ta kullanılacak kitin, böceklerden elde edilebilir. Yüksek protein içeren böceklerin, mürettebatın beslenme düzeninde de yer alabileceği düşünülüyor. Araştırma makalesinin yazarları, kitin özünün mürettebatın yiyecek tüketiminde bir yan ürün olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Bilim insanları teorilerini test etmek için, karidesten yapılmış organik bir polimer olan kitosan ve Mars toprağının özelliklerini taklit edecek şekilde tasarlanmış bir minerali birleştirdi.

PLOS One dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarlarından Javier Fernandez, “Çok hafif bir kaya ortaya çıktı. Beton gibi görünüyor ama çok daha hafif” dedi.

Elde ettikleri malzemeyi kullanan araştırmacılar, bir İngiliz anahtarı ve (Mars’ta kurulabilecek) bir yerleşim modeli oluşturdu. Bunun sonucunda söz konusu malzemenin temel alet yapımında ve sert barınakların hızlı inşasında kullanılabileceği görüldü.

Öte yandan, araştırmacıların yaptığı anahtar, metalden yapılanlar kadar güçlü değildi. Ancak Fernandez bu nesnenin, NASA'nın "kritik olmayan uzay uygulamaları" kriterlerini karşıladığını söyledi.

Fernandez, söz konusu araştırmayı “kavramın ispatı çalışması” diye nitelendirdi. Çünkü ekip, teorilerini henüz Mars'ın soğuk ve kuru atmosferini taklit eden koşullarda test etmedi.

Kaynak: Independent Türkçe