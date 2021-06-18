Araştırma ortaya koydu: Covid-19 aşısı sperm sayısını etkilemiyor

18 Haziran 2021 Cuma, 15:25

Koronavirüs aşılarının insan üzerindeki araştırılmaya devam ediliyor. Yapılan son çalışmada da, aşıyla ilgili en çok öne sürülen iddialardan biri de çürütülmüş oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre Jama Network tarafından yapılan çalışmada, mRNA koronavirüs aşısının erkeklerde sperm sayısını etkilemediği ortaya çıkarıldı.

ABD Şikago'daki İnsan Üreme Enstitüsü tıbbi direktörü Dr. David Cohen, çalışmayla ilgili olarak "Şimdi, aşılamanın sperm sayınızı tehlikeye atması riskinin son derece düşük olduğuna dair size güvence verecek kanıtlarımız var" dedi. Çalışmaya katılmasa da, koronavirüsün cinsel yolla bulaşmadığını ortaya çıkaran araştırmanın ortak yazarıydı.

İngiltere Sheffield Üniversitesi'nden androloji profesörü Allan Pacey ise, "Bu, koronavirüs aşılarından iki doz alınması durumunda sperm kalitesinin önemli ölçüde değişmediğini gösteren güven verici bir veridir" dedi.

Human Fertility dergisinin de genel yayın yönetmeni olan Pacey ayrıca, "Umarım bu, bu tür aşılardan birini kabul ettikleri takdirde doğurganlıklarından endişe duyabilecek erkeklere bir miktar güvence sağlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ocak ayında yayınlanan bir başka çalışmada, aşının erkek spermi üzerinde hiçbir etkisi olmasa da erkek üreme sistemine yine de zarar verebileceği belirtilmişti.

45 ERKEKTEN ÖRNEK ALINDI

Konuyla ilgili yayınlanan bir düzineden fazla çalışmayı gözden geçirdiğini söyleyen Pace, CNN'e yaptığı açıklamada "Koronavirüsün erkek doğurganlığı üzerindeki ölçülebilir herhangi bir etkisinin muhtemelen hafif ve geçici olduğu" sonucuna vardığını söyledi.

Çalışmada, doğurganlık sorunları olmadığından emin olmak için önceden taranan 25 ila 31 yaş arasındaki 45 erkekten alınan örnekler kullanıldı. Örnekler, bir mRNA aşısının ilk dozundan önce, ve ikinci dozdan 70 gün sonra alındı. Sperm hacmi, konsantrasyonunu, hareketliliği ve toplam sperm sayısı ise her dönemde kayıt altına alındı.

Çalışmanın yazarlarından, Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi erkek üreme tıbbı ve cerrahisi müdürü Dr. Ranjith Ramasamy, "İncelediğimiz ve her iki dozda mRNA aşısı alan genç sağlıklı erkeklerde sperm parametrelerinde hiçbir değişiklik bulamadık" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, söz konusu çalışma mRNA platformlarına dayalı olmayan Johnson & Johnson veya AstraZeneca aşıları için test edilmedi. Ramasamy ayrıca, çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için farklı yaşlardaki erkeklerle daha büyük çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.