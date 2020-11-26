Araştırma: Telefona bakmak, sigara yakmak gibi

26 Kasım 2020 Perşembe, 16:21

İlerleyen teknoloji ve gelişen sosyal medya platformları sayesinde cep telefonlarına olan bağımlılığımız gün geçtikçe artıyor. London School of Economics and Political Science (LSE) tarafından yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon bağımlılığının bildirimlerden kaynaklanma olasılığı oldukça düşük.

Araştırmaya göre telefonlarla etkileşimlerin yüzde 89’unun istenmeden ve yalnızca yüzde 11’inin bir uyarıya yanıt olarak yapıldığı ortaya çıktı. Araştırma, Instagram ve Facebook’taki kaydırma özelliklerinin en uzun etkileşimlere yol açtığını buldu.

TELEFONU KONTROL ETMEK SİGARA BAĞIMLILIĞI GİBİ

Deney; İngiltere, Almanya ve Fransa’da yaş ortalaması 25 olan 37 kişinin akıllı telefon kullanımının analizi ile yapıldı.

Çalışma, akıllı telefonlarını kontrol etmenin büyük ölçüde, tıpkı bir sigara içen kişinin bir sigara yakması gibi, neredeyse otomatik bir şekilde ortaya çıkan, kullanıcının telefonuyla etkileşime girme dürtüsünden kaynaklandığını söylüyor.

YÜZDE 17 KİLİTLİ EKRANA BAKIYOR

Araştırma katılımcıların telefonlarını en çok hangi uygulama için kullandıklarını da ortaya çıkarttı. Buna göre katılımcıların yüzde 22’si Whatsapp’ı kontrol etmek için telefonunu açıyor, yüzde 17’si kilitli ekrana bakıyor, yüzde 16’sı Instagram, yüzde 13’ü Facebook, yüzde 6’sı e-posta ve yüzde 1’i aramalar için kullanıyor.

E-postalar, araştırmaya katılanlar için en önemli bildirim olarak sıralandı. En uzun etkileşimler ise toplu taşıma araçlarında veya evde gerçekleşiyor.

"KOVBOYLARIN SİLAHI DIŞARDA BIRAKTIĞI GİBİ TELEFONLARA DA ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Çalışmanın ortak yazarı ve LSE Sosyal-Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Saadi Lahlou, bir telefonu kontrol etme eyleminin, cihazı iletişim için kullanmaktan ziyade birçok kullanıcı için bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Lahlou, "Bu eylem, özellikle çocuklar için ciddi bir sorun. Bu cihazların yaşam şeklimizi nasıl değiştirdiğini tam olarak anlamadan karanlığa doğru koşuyoruz. Konsantre olmak istediğimizde veya iyi sosyal ilişkilerimiz olduğunda, bu durumu gerçekleştirmekten kaçınmanın yollarını bulmalıyız. Nasıl kovboylar salona girerken silahlarını dışarıda bırakır, böyle bir çözüm bulmalıyız" dedi.

Edge Hill Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr.Linda Kaye, akıllı telefonlarla etkileşimlerin belirli bir işlevi yerine getirme veya sadece bir alışkanlığı yerine getirmekle ilişkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sözcü