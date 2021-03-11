Araştırma: Twitter'da yeni kazanç kapısı, Elon Musk'ın tweet'leri oldu

11 Mart 2021 Perşembe, 13:05

Attığı tweet’lerle çeşitli şirketlerin ve kripto paraların artmasına, bazen de azalmasına sebep olan Tesla CEO’su Elon Musk’un yatırımcıya etkisi ile ilgili araştırma yayınlandı.

ABD’de yapılan çalışmada, ABD’lilerin yüzde 37’sinin Elon Musk’ın tweet’lerine dayanarak en az bir kere yatırım yaptığı bildirildi.

6-8 Şubat tarihleri arasında 30 bin 400 kişi ile yapılan araştırmada, Elon Musk’ın tweet’lerinden etkilenerek birden çok yatırım yaptığını açıklayan kişiler ise yüzde 16 oldu.

YÜZDE 48'İ DAHİ OLARAK GÖRÜYOR

Çalışmada, kişilerin neredeyse yarısı Elon Musk’ın tweet’lerini ‘oldukça komik’ bulduğu belirtilirken, yaklaşık dörtte biri atılan tweet’lerden emin olamadıklarını, yüzde 29’u ise tweet’leri eğlenceli bulmadığını bildirdi.

Araştırmada, Elon Musk’ı nasıl biri olarak gördükleri sorusuna katılımcıların yüzde 48’i ‘dahi’ olarak nitelerken, yüzde 7’si ise ‘aptal’ olarak gördüğünü belirtti.

Elon Musk hakkında takdir ettikleri şey nedir sorusuna ise katılımcıların yarısı ‘tutkusu ve bağlılığı’ derken, Elon Musk’ın en sevmediğiniz özelliği nedir sorusuna ise yüzde 35 ile ‘küstahlığı’ şeklinde cevap verdiği belirtildi.

DOGECOİN 1 SAATTE YÜZDE 40 ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin paylaşımı yaparak kripto paranın sadece 1 saatte yüzde 40 yükselmesine yol açmıştı.

Ardından Aslan Kral'dan bir sahneye kendisinin ve Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin yerleştirildiği bir görseli paylaşarak 'Bir şey değil' ifadelerini kullanan Musk, daha sonra da Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu ifade etti. Bu paylaşımlarla Dogecoin'in günlük yükselişi yüzde 75'i aştı.

GAMESTOP HİSSELERİ YÜZDE 100’DEN FAZLA ARTMIŞTI

Ünlü forum Reddit’in borsa bölümü WallStreetBets’in video oyun satıcısı GameStop hisselerinde artışa sebep olmasının ardından Elon Musk, GameStop hakkında "Gamestonk!!" (oyun karı) şeklinde paylaşımda bulunarak artışa dikkat çekmişti.

Hedge fonlarıyla küçük yatırımcı arasındaki mücadelede küçük yatırımcıdan yana tavır alan Elon Musk’ın GameStop hakkında attığı tweet sonrası ise şirket hisseleri yüzde 100’ün üzerinde bir artış göstermişti.

Kaynak: NTV