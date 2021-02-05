Araştırmada ortaya çıktı! Bebek mamalarında büyük tehlike
Yapılan bir araştırmada, organik etiketliler dahil olmak üzere birçok bebek mamasında beyin gelişimine zarar verebilecek arsenik, kurşun gibi kimyasal metaller bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesi, 2019’da ''Healthy Babies Bright Futures'' adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşun bebek mamaları üzerinde yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladıktan sonra, 7 bebek maması firmasından veri talebinde bulundu.
Araştırma çerçevesinde mama şirketlerinden sadece dördü; Gerber, Beech-Nut, Earth’s Best Organics üreticisi Hain Celestial ve Happy Family Organics üreticisi Nurture Inc. verilerini komite ile paylaştı.
Uzmanlar, bebek mamalarına eklenen vitamin ve mineraller sırasında arsenik, kurşun gibi kimyasal maddelere rastlandığını tespit etti.
Tüketici Raporları adlı sivil toplum kuruluşunda kıdemli uzman Michael Hansen, beyinleri gelişmekte olan bebekler için mamalardaki zehirli kalıntıların gelişime ne yönde zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu, ileride davranış sorunları gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.
Hansen, çocuklarının beslenmesinde ebeveynlere işlenmemiş meyve ve sebzeleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bebekler için sadece pirinçle yapılan mamalar yerine tahıl bazlı mamaların tercih edilmesini önerdi.
FDA'dan yapılan açıklamada, gıda ürünlerinde kimyasallara maruz kalınmasının dikkate alındığı ve bebek maması üreticilerinin arseniği azaltma konusunda ilerleme gösterdiği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- 81 ilde 'Boğaziçi' hutbesi!
- Bahçeli'ye Twitter'dan kısıtlama
- Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti
Video Haberler
- Yolcu otobüsünde 23 cins yavru köpek ele geçirildi
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- 81 ilde 'Boğaziçi' hutbesi!
- Bahçeli'ye Twitter'dan kısıtlama
- Fahrettin Altun'un 'troll ağını' ifşa etti