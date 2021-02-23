Arçelik Pazarlama bayilerinden olan alacakları için harekete geçti

23 Şubat 2021 Salı, 09:09

Arçelik'ten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarı bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğinden bu aşamada kesin bir öngörüde bulunamamakla birlikte, özellikle uygulamanın ilk yıllarında önemli büyüklüklere ulaşması beklenmemektedir" denildi.

Kaynak: Reuters



