Arda Turan 2. kez dalya dedi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig'in 31. haftasına oynanan Çaykur Rizespor maçında oyuna girerek Türkiye kariyerinde 200. lig maçına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 11:51
Arda Turan 2. kez dalya dedi
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Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, Süper Lig'de 200. maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, lig kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Manisaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giydi. Süper Lig'de bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, toplamda 35 gol attı. 


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