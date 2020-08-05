Arda Turan yuvasına döndü

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:09

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre, Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı.

Devre arası transfer döneminde Fatih Terim'in "Futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" dediği ancak yönetim tarafından transferi veto edilen Arda Turan sonunda Galatasaray'a kavuştu.

Arda Turan, Galatasaray'da daha önce forma giydiği dönemde 191 maçta 44 gol 76 asistlik performans göstermişti. Milli futbolcu, Galatasaray ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 de TFF Süper Kupa sevinci yaşamıştı.