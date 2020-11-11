Arda Turan'dan SMA hastası Ali için bağış çağrısı
Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı yaptı.
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı yaptı.
Tecrübeli futbolcu, 2,5 yaşındaki Ali Eymen'i evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Ali Eymen'in tedavisi için gerekli yardımın sağlanması için taraftarlar başta olmak üzere herkese çağrıda bulundu.
Ali Eymen'e destek amacıyla imzaladığı formayı satışa çıkaran sarı-kırmızılı futbolcu, yardım yapılacak banka hesaplarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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