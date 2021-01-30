Arı, önceki dönem yolsuzlukları araştırmakta ısrar etmişti: Başkanlıktan istifa etti

30 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Kendinden önceki belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı için görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapıldığı ileri sürülen, AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. “İtibar suikastçılarına prim vermeyin” vurgusu yapan Arı’nın, “Hiçbir cemaate ve STK’ye tabi olmadım olmayacağım” sözleri dikkat çekti. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez de Arı hakkında 3 müfettişinin görevlendirildiğini, baskı ile istifa ettirildiğini söyledi.

Arı’nın istifa haberi 24 Ocak’ta Cumhuriyet’te yer almıştı.

Toplantı düzenleyen Arı, “Elbet birgün buluşacağız” ve “Bizimkisi bir aşk hikayesi” parçaları ile salona girerek istifasını açıkladı. Arı, “Ekibimle bu kentin tek kuruşuna göz dikmedik” dedi.

Fiziken ve psikolij olarak yıprandığını söyleyen Arı, “21 aylık görev sürem içinde 18 aydır ben yumuşak yatakta yatmadım. Artık fiziğim ve psikolojim bunu kaldıramayacak noktaya geldi. Sağlığımı düşünek ve tedbir almak zorundaydım. Sağlık sorunlarını toparlamaya çalışırız sandım ama toparlayamadık. Bunun altında bir şeyler arayanları ve daha bu sağlık sorunlarımız konusunda ne yapacağımıza karar vermeden yeni belediye başkanı arayanları da Allaha havale diyorum. Bu kentin haksız tek kuruş parası boğazımdan geçtiyse rabbim hemen canımı alsın. Ama artık psikolojik sorunlarım var” diye konuştu. Belediyeyi zenginleşme aracı olarak görmediğini söyleyen Arı, “Başkanlığına ekonomik olarak nasıl geldiysem öyle gidiyorum” ifadelerini kulandı. İstifa eden Arı geçen günlerde ise hakkında istifa edeceği yönündeki habeleri yalanlamıştı. İstifayı Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “Baskıya dayanamadı. İlk istifa söylentileri çıktığında belediyede 3 müfettiş görevlendirildi. Arı dönemindeki harcamalar incelendi. Suç bulmak kolay, bir açık bulundu. İstifa etmezseniz mahkemeye vereceğiz denildi. Sonuç olarak da istifa etti” dedi.