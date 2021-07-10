Arif Kızılyalın: "Kulüpler haklarını aramaya karar verdiler"

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:52

Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın, Kulüpler Birliği'nin önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'na mektubu Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güç birliği sağladığına dikkat çeken Kızılyalın, mektuba ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"ŞAŞIRTAN BİR MEKTUPTU"

"Futbol dünyasını şaşırtan sürpriz bir mektuptu. Önceki dönemdeki kulüpler birliği kararlarına bakarsak farklı bir yapıya kavuşacağını beklemiyordu futbol dünyası. Ahmet Ağaoğlu’nun başkan seçilmesiyle ve TFF 1. Lig’den Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıyla kulüpler haklarını aramaya karar verdiler. Önceki dönemlerde de haklarını arıyorlardı ancak haklarını kullanmıyorlardı.

Kulüpler Birliği Vakfı acilen dedi ki Katarlı yayıncı beIN Sports alacağımızı ödesin. Bu sezon başında geçen sezon sonunda sabit kurla 290 milyon dolara yakın bir ödeme yapılması gerekiyordu kulüplere. Bu paranın yaklaşık yüzde 50 küsürü ödendi. Yüzde 46 ya da 48’i ödenmedi. Bu da aşağı yukarı 142 milyon dolar para ediyor. Kulüp başına 30 ila 60 milyon arasında bir para. Kulüpler paralarını istediler haklıydılar."

"AİHM KARARINA UYALIM DEDİLER"

"İkinci olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk futbolunun icra kurallarının aldığı kararların garip olduğunu, geçersiz olduğunu belgelemişti. Federasyon, ısrarla bu kurulları değiştirmiyor. Kulüpler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı karara uyalım dedi."

"21 TAKIM DA ŞİKAYETÇİYDİ"

"Üçüncü çok önemli nokta Merkez Hakem Komitesi. Çünkü geçen sene Serdar Tatlı yönetiminde MHK, yarmadığı baş kalmadı. 21 kulübün tamamı şikayetçiydi. Bunu örnek gösterip yeni bir düzen getirilmesini talep etti kulüpler. Diğer istek Sicil ve Lisans Yönetmeliği’nin gereksiz ve can yakan gibi duran maddelerinin yeniden revize edilmesiydi.

Örneğin Kasımpaşa ve Gaziantep kulüplerinin borcu yok. Futbolcu satıp para kazanıyor. Bu paraya değerlendirip kadrosunu güçlendirmek istiyor. Seneye belki Avrupa kuapalarına katılırım diyor. Bu yönetmelik buna izin vermiyordu. Buna şerh koydular."

"YAPTIRIM GÜCÜ YÜKSEK"

"Yabancı sorunu. Bugün üç büyükler başta olmak üzere tüm kulüplerin 12 ila 17 arasında yabancı futbolcusu var. Yeni 8+6 kararına göre de bu futbolcuların çoğu ya tribünde ya da kulübede oturacak. Kadrodaki mevcut yabancı oyunculardan sadece sekizi ilk 11’de forma giyecek. Yabancı çıkacak yabancı girecek.

Kulüpler biz bunu da istemiyoruz dediler. Şimdi gözler Nihat Özdemir federasyonunda. Kulüpler Birliği’nin restini görekecek mi yoksa ağustos ayında başlayacak ligde bir boykot yaşanacak mı? Takımlar hiç mi sahaya çıkmayacak yoksa gecikmeli olarak mı çıkacak? Bunlar hep soru işareti. Ben bu kez Ahmet Ağaoğlu başkanlığında Kulüpler Birliği’nin yaptırım gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum. "

"KAĞIDA DÖKÜLMEYEN BİR ANLAŞMA İMZALADILAR"

"Kulüpler kararlı. Önceki yıllarda Galatasaray-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Trabzonspor’un arası açıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki 3 Temmuz’a dayanan süreç, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Fatih Terim, Ali Koç ve Mustafa Cengiz üzerinden yürüyen kaotik ortam nedeniyle bir araya gelmiyordu.

Şimdi bu üç kulüp güç birliği yaptı. Çünkü para gidiyor. Para kazanmıyorlar. Biz birbirimiz yiyeceğimize bize para vermeyen federasyonu ve yayıncıyı yiyelim dediler amiyane tabirle. Güç birliği yaptılar. Kağıda dökülmeyen bir barış anlaşması imzaladılar. Bu da Türk futbolunun yararına bir şeydir."

"TÜRK FUTBOLUNUN KURTULUŞU OLACAK"

"Buradaki barışta en önemli rol, Burak Elmas ve Ali Koç’ta. Çünkü Ali Koç ve Mustafa Cengiz hiç geçinemiyorlardı. Oturup masada karşılıklı bile konuşamıyorlardı. Burak Elmas modern bir yönetim tarzı sergiliyor. Ali Koç ve Burak Elmas arasında bir dostluk ilişkisi var. Bu dostluk anlaşması Türk futbolunun kurtuluşu olacak.

Birlikte hareket edecekler. Galatasaray ve Fenerbahçe birleştiği anda ve yanlarına Beşiktaş ve Trabzonspor’u koydukları zaman önlerinde hiçbir güç duramaz. Ne siyasi ne idari ne de ticari bir kuruluş, bu dört büyük kulübümüzün karşısında duramaz.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş başkanlarını kutluyorum. Kayıkçı kavgasını bıraktılar. Türk sporunun ve kulüplerinin menfaatleri adına güç birliği yaptılar. Bence burada federasyon da yayıncı kuruluş da ayağını den alacak. Yoksa gerçekten boykotla kalmaz ve daha öteye kalır."

SEÇİM İHTİMALİ

"Beşiktaş bu işten biraz rahatsız. Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanı olmaktan da rahatsızdı. Beşiktaş da aynı maddi sıkıntıları yaşıyor. Ben diğer 19 takımın Beşiktaş’ı ikna edeceğini düşünüyorum. 20 kulüp güç birliğini destekleyecektir ama Beşiktaş’ı destekleyen bir iki takım da olabilir.

Burak Elmas, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş’ı ikna ederek federasyona ve yayıncı kuruluşa karşı güç birliği içinde hareket edeceğini düşünüyorum. Ayrıca bu mektup da yok ama şöyle bir yaptırım daha var. O da seçim. Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonu devirmek isterse federasyon 25 gün sonra seçime gitmek zorunda."