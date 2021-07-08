Kulüpler Birliği'nden, TFF'ye ültimatom gibi mektup!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 20:07

Kulüpler Birliği'nin, Ahmet Ağaoğlu'nu Başkanlığa seçtiği toplantısında TFF'ye 4 maddelik bir mektup yazıldı. Yabancı sorunu, yayın ücretleri gündeme getirildi.



Kulüpler Birliği'nin Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu başkan seçtiği rutin toplantıda sürpriz bir mektup meselesi gündeme geldi. Kulüpler, federasyona dört maddelik bir mektup yazdı. Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği biligeye göre mektubun ilk bölümünde federasyona birlik mesajı verilirken, "Türk futbolu hepimizin" denildi.

Mektubun maddelerin ilkinde Katarlı yayıncı beIN Sports'un geçen yıla ilişkin 142 milyon dolarlık (Sabit Kur) yayın borcunu ödemesi istendi. Bu maddede federasyona "Biz, ödemelerde sizi muhatap alıyoruz." denildi.

İkinci maddede TFF'den 8 yabancı meselesini gözden geçirmesi istendi. Kulüpler geçen yılki gibi 14 yabancı kuralının devam edebileceğini bildirdi.

Üçüncü maddede hedefte MHK Başkanı Serdar Tatlı vardı. Geçen yıl, Tatlı ve ekibinin skandal kararlara imza attığı ve gerekirse değişikliğe gidilebileceği vurgulandı. Ayrıca, AİHM tarafından aldıkları kararlar tartışmalı hale gelen TFF kurulları için de çözüm istendi.

Son maddede ise bir sonraki yılın naklen yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin yetkilendirilmesi istendi.

Mektubun sonunda ise geçen ay gündeme gelen "Naklen yayın paraları ödenmezse 1. hafta maçlarına çıkılmama" konusu da vurgulandı..