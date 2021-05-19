Arif Kızılyalın: Mustafa Cengiz Mourinho'yu mu getirecek!
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Arif Kızılyalın Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, Galatasaray gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
FALCAO NEDEN OYNAMADI?
Galatasaray'a averajın gerektiği haftalarda Kolombiyalı yıldızın oynamamasını eleştiren Kızılyalın "Milyonlarca Avro para ödenen golcü Falcao son haftalarda 'Belim ağrıyor' diyerek oynamıyor. Böyle iş olmaz. Beli ağrıyorsa Kolombiya milli takımına nasıl davet alıyor?"
FATİH TERİM DEVAM EDECEK Mİ?
Galatasaray'ın Fatih Terim ile yola devam etmesi gerektiğini düşünen Kızılyalın, "Galatasaray'da başkanlığa aday olan herkesi kutlarım. Hepsi deklerasyon yayınlayarak 'Terim ile yola devam' dediler. Bu önemli bir şey. Ancak mevcut yönetimden böyle bir açıklama gelmedi. Mustafa Cengiz, Mourinho'yu getirecek herhalde! Terim hariç kimi getirecekler bu takıma!"
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