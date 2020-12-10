Arınç’tan istifanın ardından ilk paylaşım

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:30

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında, “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden Arınç’ı hedef alarak, “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz” demişti. Erdoğan’ın tepkisinin ardından Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa ettiğini duyurdu.

İstifanın ardından ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72 .yılı’ dolayısıyla ilk paylaşımını yapan Arınç, “İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İHEB’nin ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır” ifadelerini kullandı.

Arınç’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

“Bildiğiniz gibi; bundan 1300 yıl önce Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi’ne 'Ey iman edenler!' yerine 'Ey insanlar!' diyerek başlamış bireylerin, ailelerin, toplumun ve bütün insanlığın doğuştan sahip oldukları hakları dünyaya ilan etmişti. Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu’nun sorumlusuydum. Görev sürem boyunca insan hakları ihlal iddialarını araştırmış, önemli raporlar yayımlamış, bilimsel araştırma yapmış, ulusal ve uluslararası kurumlarla iyi bir işbirliği geliştirmiştik" ifadesini kullandı.

2015 Ocak ayında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Toplantısı’na (EPİM) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak katılmıştım. Gün boyu süren toplantıda 122 ülke temsilcisinin toplamda 278 soru, eleştiri ve tavsiyesini dinlemiş, hükümetimiz adına cevaplandırmıştım.

İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İHEB’nin ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuna inanıyoruz. İnsanın yaşaması sadece bedenen varlık göstermesi değil inancı, düşüncesi ve fikri ile özgür olarak hayatını sürdürmesidir. İnsanın maddi ve manevi varlığı ile kamil bir insan olmasıdır."