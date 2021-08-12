Arka Sokaklar dizisinden bir ayrılık daha

12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:34

16. sezonun çekimleri için geri sayıma başlayan Arka Sokaklar dizisinin 595. bölümünün çekimleri 10 gün içinde başlayacak.

Merve Oflaz, Onur Bay ve Yüsra Geyik'in veda ettiği kadroda bir flaş ayrılık daha yaşandı.

Dizide 15 yıldır Ali Akdoğan karakterine hayat veren ve her sezon öncesi ayrılacağı gündeme gelen Alp Korkmaz bu kez "Arka Sokaklar" dizisine veda etti.

METİN GERİ DÖNÜYOR

Her cuma kemik bir seyirci kitlesine ulaşan polisiye dizinin Metin'i Furkan Göksel ekibe geri dönüyor. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu daha katılacak. Biri kadın olan karakterlere kimlerin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.