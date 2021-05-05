Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandığını duyurdu
Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.
Uzun yıllardır ekranda olan Arka Sokaklar dizisi, koronavirüs döneminde de devam ediyor.
Kadroda yer alan genç oyunculardan Volkan karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, uzun süredir ekranda yer almıyordu.
Oyuncu, nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.
"DÖNEMEZSEM AFFEDİN"
35 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlarım ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki, lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin."
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