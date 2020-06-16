Arkadaşının yüzüne kezzap atmıştı, testi pozitif çıktı
Kahramamaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.
Olay, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde 3 Haziran'da meydana geldi. Fatma Özdaş, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaraladığı olayda yanındaki Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücutlarına sıçrayan kezzapla yaralandı. Kollarında ve göğsünde oluşan yanıklar nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Özdaş, tedavisi tamamlandıktan sonra 12 Haziran'da taburcu edildikten sonra, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
‘POLİSLER KARANTİNAYA ALINDI’
Fatma Özdaş, cezaevine konulmadan önce koronavirüs testi de yapıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonucun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Fatma Özdaş, önceki gün tedavisi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Fatma Özdaş'ı tedavisinin ardından Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polis de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.
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