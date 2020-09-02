Arkas Sanat Urla, randevulu ziyarete açıldı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:43

Yapımında doğal taş tercih edilen ve mimarisi ile de büyük beğeni toplayan Arkas Sanat Urla, Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nde de mansiyon sahibi…

Arkas Koleksiyonu, farklı dönemlere ışık tutan resim, heykel, halı, zırh, cam obje gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan, pek çok farklı sanat ve zanaat alanını barındıran, kapsamlı bir koleksiyon olarak uluslararası boyutta da dikkat çekiyor.

Koleksiyondaki eserler, Arkas Sanat Merkezi’nde gerçekleşen pek çok serginin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında önemli müzelerde dönemsel olarak sergileniyor.

ARKAS SANAT URLA’DA, ODAKLANDIĞI KONU İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE TEK

Arkas Koleksiyonu’nda yer alan her bir eserin, kendi özelliğine göre belirlenmiş müze standartlarında korunarak gelecek nesillere aktarılması ve sanatseverlerle paylaşılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda sanatın, hayatın bir parçası haline getirilip geniş kitlelere ulaştırılması tutkusuyla 2011’de açılan Arkas Sanat Merkezi ve 2012’de açılan Arkas Deniz Tarihi Merkezi’nden sonra şimdi de Arkas Sanat Urla, Eylül 2020’de ziyarete açıldı.

Doğal bir çevre içerisinde yer alan Arkas Sanat Urla’da yapının ana program elemanlarını, sergi mekanları, kütüphane, servis alanları, heykel avlusu, kolonadlı platform ve açık alan düzenlemeleri oluşturuyor.

İki katlı sergi alanından oluşan Arkas Sanat Urla’nın ilk katında 19.yüzyıl sonu – 20. yüzyıl başı batı resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor.

İkinci katta ise 16. yüzyıldan 17. yüzyıla uzanan, işlevselliklerinin yanı sıra birer sanat eseri niteliğine sahip zırh, miğfer ve silah seçkisi, Rönesans duvar halıları ve klasik dönem Anadolu halıları sergileniyor. Diğer yandan Arkas Sanat Urla, mimari özellikleriyle de dikkati çekiyor. İMİB (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği) tarafından organize edilen İMİB Doğal Taş Söyleşileri’ne de konu olan yapının tamamında doğal taş kaplama kullanıldı.

Malzeme niteliği, yalın mimarinin gün ışığı ile olan etkileşimini görsel açıdan güçlendirici bir özellik taşıyor.

Gerekli hijyen ve kamu sağlığı tedbirleri alınarak ziyarete açılacak Arkas Sanat Urla’yı pandemi nedeniyle eş zamanlı olarak sınırlı sayıda ziyaretçi gezebiliyor. Bu sebeple ziyaret öncesinde rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Arkas Sanat Urla ziyarete açık günleri ise Salı ve Perşembe 10:00-17:00 arasında.