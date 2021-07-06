Arkeologları endişelendiren albüm
İskoçyalı müzisyen Erland Cooper şu sıralar ilginç bir tartışmayla gündemde. BBC’nin haberine göre Cooper son albümünün tek fiziksel kopyasını Orkney Adaları’nda bilinmeyen bir yere gömerek arkeologların korkulu rüyası haline geldi. Temel endişe, müzisyenin hayranlarının albümü bulmak için bölgede kazılara yaparak arkeolojik buluntulara zarar vermesi yönünde.
Kendisi de Orkney doğumlu olan ve doğup yaşadığı coğrafyaya duyduğu hayranlıkla tanınan Erland Cooper üç yıldır Orkney Adaları’ndan aldığı ilhamla albümler kaydediyor. 2018 tarihli “Solan Goose” ile başlayan ve üçleme olarak planladığı seriye 2019 tarihli “Sule Skerry” ile devam eden Cooper en son geçen yıl “Hether Blether” adlı albümü yayınlamıştı.
ALBÜMÜ TOPRAK BİTİRECEK
Bu yıl ise çok daha farklı bir şey yaptı Cooper ve son kaydettiği albümün tek fiziksel kopyası olan manyetik bandı Orkney’deki bir yere gömdü. Amaç albümün yağmurun da etkisiyle çözülerek gömüldüğü toprağa nüfuz etmesi. Cooper böylelikle Orkney Adaları’nın da manyetik banda ‘müdahale’ ederek kaydı tamamlayacağını ve müziğine katkıda bulunacağını düşünüyor.
Bölgedeki arkeolojik alanların uzmanı olan Caroline Wickham-Jones ise “Eminim Erland albümünü bizimle ilgisi olmayan, kazı alanlarının uzağında bir yere gömmüştür. Ama onun hayranlarının albümü bulmak adına kontrolden çıkarak her yeri kazmaları beni endişelendiriyor.”
Erland Cooper ise albümü kendisi için özel bir anlam taşıyan bir yere gömdüğünü söylüyor ve “Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır” diyor. Cooper ayrıca albümün gömülü olduğu yere üzerinde çok bariz işaretler olan bir taş bıraktığını da açıkladı. Heykeltıraş Jo Sweeting tarafından yapılan taşın iki yüzünde de oyulmuş şekiller var. Cooper’ın ricası sadece bu taşın bulunduğu yerin kazılması yönünde.
Meraklısı için ekleyelim, albüm üç yıl içinde (ya da birisi tarafından bulunduğunda) piyasaya çıkarılacak.
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