Arkeolojinin keşif heyecanı başladı

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları önceki gün başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl ki bütçenin 70 milyon TL olduğunu açıkladı. Bütçe kapsamına 400 arkeolojik kazı ile 149 yüzey araştırması yapılacak.

Kazı öncesi kazı başkanları ile bakanlık yetkili uzmanlarına gönderilen bilgi notunda, maske ve eldiven kullanımından fiziki- sosyal mesafenin korunmasına, tüm çalışanların günde 2 kez ateşlerinin ölçülmesinden dışarıdan ziyaretçi kabul edilmemesi gibi detaylar yer aldı.

BELEDİYE DE DESTEK VERİYOR

Her yıl bu sayfalarda kazıya ayrılan bütçeye ve bütçenin yetersizliğine yer veriyoruz. Bu yıl da birçok kazı, verilen ödeneğin yanı sıra sponsor ve belediye destekleriyle devam edecek. Myra ve Andriake antik kentlerinin (Antalya-Demre) kazı başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, sezonun başlamasından dolayı mutlu ve heyecanlı. Çevik, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına yürütmekte olduğumuz Myra ve Andriake antik kentleri (Antalya-Demre) kazılarında, salgın sonrası şartlara uygun biçimde yenilediğimiz güvenlikli ve tedbirli bir çalışma programıyla işlerimize devam edeceğiz.

Arkeoloji çalışma zorluklarının her türlüsüne alışkın bir bilim alanıdır. Buna da kolay uyum sağlayacağımızı düşünüyorum. Bakanlığımızın yayımladığı genelgeye uyarak risk azaltıcı, hatta yok edici şekilde çalışacağız. Kazı personelinin sağlığını korumak ilk sorumluluğumuz olacaktır. Hem arazide hem de depo ve atölyelerimizde ve de günlük kazıevi yaşantımızda alışkın olmadığımız enteresan ve farklı bir sezon olacak sanırım. Arkeolojinin keşif heyecanını ve yeni alanlar açarak eksik tarihi-kültürel hikayeleri tamamlama şevkimizi koruyacağımıza eminim. Her sektörde olduğu gibi bizde de hayat devam edecek elbette.

Salgın sonrasında toplumumuzun ihtiyaç duyduğu pozitif enerjiyi bilim, kültür ve sanat heyecanı karşılayacaktır. Arkeoloji de bunların tamamını içeriyor” diyor.

EKSİKLER TAMAMLANACAK

Myra tiyatrosunda, Andriake’de ise sinagog ile granarium arasındaki alanda yoğunlaşacaklarını soyleyen Çevik, “Andriake’de Likya Müzemizin güzergahında eksik kalan kazıları tamamlamaya çalışacağız. Ayrıca depoda eser çalışmalarımız da devam edecek” diyor.

Bütçenin yeterli olup olmadığı sorusuna ise Çevik, “Her yıl olduğu gibi ana destekçimiz Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi’dir. Demre Belediyesi de desteklerini sürdürmektedir. Kazılar, bulabildiği kaynaklar oranında çalışmalarını genişletebilmektedir. Bu da her sezon ve her kazıya göre değişebilmektedir” diyor.