Armağan Çağlayan'dan Ajdar açıklaması: '1 Milyon Avro istedi'

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından 'Gör Beni' programına Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdar'ı davet emek istediğini açıkladı. Ancak Çağlayan, Ajdar'ın programa katılması için kendisinden 1 milyon Avro istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 12:46
Armağan Çağlayan'dan Ajdar açıklaması: '1 Milyon Avro istedi'
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Armağan Çağlayan YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programına şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Avro istediğini açıkladı.

Çağlayan sosyal medya hesabındab paylaşımda bulunarak durumu şu sözlerle anlattı: 

"Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Avro istedi"

Şarkıcı Ajdar'ın daha önce de Uçankuş Tv'de yayınlanan “Olay Yeri” programı ekibinden de 1 milyon Avro talep ettiği ortaya çıktı. 


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