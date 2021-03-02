Armağan Çağlayan'dan Ajdar açıklaması: '1 Milyon Avro istedi'

02 Mart 2021 Salı, 12:46

Armağan Çağlayan YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programına şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon Avro istediğini açıkladı.

Çağlayan sosyal medya hesabındab paylaşımda bulunarak durumu şu sözlerle anlattı:

"Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Avro istedi"

Gününüzü şeniendireyim mi? Gör Beni’de konul etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi. :) — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 2, 2021

Şarkıcı Ajdar'ın daha önce de Uçankuş Tv'de yayınlanan “Olay Yeri” programı ekibinden de 1 milyon Avro talep ettiği ortaya çıktı.