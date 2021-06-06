Arol ismi dikkat çekti: İhale hep aynı adrese

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) iptal edilen ihalesini kazanan AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Arol’un genel müdür yardımcılığını yaptığı Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri AŞ’nin kamudan çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı.

İhalelerin toplamı 220 milyon lirayı buldu. Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal’ın özgeçmişinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yaptığı TÜGVA’nın İstanbul temsilciliğinde görev üstlendiği, ayrıca MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği, Cihannüma Derneği kurucu üyeliği ve Yedi Hilal Divan Kurulu üyeliği yaptığı belirtiliyor.

9 İHALE ALDI

Şirket 2018 - 2021 yılları arasında toplam 9 ihale aldı. İhale süreçleri şöyle:

-Kamu İhale Kurumu çağrı merkezi hizmeti için 7 Aralık 2018 tarihinde bir ihale açtı. Söz konusu şirket ile idare arasında 31 Aralık 2018 tarihinde 6 milyon 583 bin 500 lira üzerinden sözleşme imzalandı. 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan iş 31 Aralık 2021’de bitecek.

-Şirket Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’den de 2019 - 2021 yılları arasında toplam 4 çağrı merkezi işletmesi işi ihalesi aldı. İhalelerin toplamı 6 milyon 518 bin 814 lira.

-Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı destek personeli kıyafeti alımı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı özel güvenlik görevlileri için 2020 yılı kıyafet ve teçhizat alımı ihalelerini de söz konusu şirket kazandı. İdare ile şirket arasında 28 Şubat 2020 tarihinde özel güvenlik görevlileri için yapılan ihale kapsamında 2 milyon 335 bin 174 lira üzerinden sözleşme imzalandı. 28 Temmuz 2020 tarihinde ise 8 milyon 195 bin 638 lira üzerinden personel kıyafetleri için sözleşme imzalandı.

-Şirketin aldığı dikkat çeken ihalelerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan OGS / HGS çağrı merkezi işi ihalesi. 20 Şubat 2020’de yapılan ihaleye 2 teklif verildi. Tekliflerden sadece söz konusu şirketin bulunduğu ortaklığın teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi Pusula Call Center İletişim AŞ ve söz Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri Anonim Şirketi iş ortaklığı 76 milyon 257 bin 936 lira bedelle kazandı. Ortaklık ile idare arasında 17 Mart 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. 2 Nisan 2020’de başlayan iş 2 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde yapılan çağrı merkezi işletim hizmeti alım işini de söz konusu şirket kazandı. İstanbul genelini kapsayan iş için belediye ile şirket arasında 120 milyon 410 bin 522 lira üzerinden sözleşme imzalandı. 1 Ocak 2021’de başlayan iş 31 Aralık 2021’de sona erecek.