Arsenal maskotu kovdu!

Pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi ile Arsenal kulübü bütçe kısıtlamasına gidiyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:52
Arsenal maskotu kovdu!
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Arsenal, 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'a veda ediyor. Pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi ile Arsenal kulübü bütçe kısıtlamasına gidiyor.

Kulubün 27 yıldır maskotu olan Gunnersaurus, artık Arsenal karşılaşmalarında yer almayacak. Arsenal'in maskot için yıllık ödeme tutarı ise açıklanmadı.



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