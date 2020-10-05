Arsenal maskotu kovdu!
Pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi ile Arsenal kulübü bütçe kısıtlamasına gidiyor.
Arsenal, 27 yıllık maskotu Gunnersaurus'a veda ediyor. Pandemi nedeniyle gelirlerin düşmesi ile Arsenal kulübü bütçe kısıtlamasına gidiyor.
Kulubün 27 yıldır maskotu olan Gunnersaurus, artık Arsenal karşılaşmalarında yer almayacak. Arsenal'in maskot için yıllık ödeme tutarı ise açıklanmadı.
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