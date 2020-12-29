Arsenal'de mutasyon korkusu
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gabriel'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi. Arsenalli yıldızın mutasyona uğramış virüs olma ihtimali de kuvvetli.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gabriel'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.Mutasyona uğramış virüs olma ihtimali de kuvvetli.
Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
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