Arsenal'de mutasyon korkusu

29 Aralık 2020 Salı, 08:38

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Gabriel'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi.Mutasyona uğramış virüs olma ihtimali de kuvvetli.

Arsenal'ın sezon başında Lille'den transfer ettiği Gabriel, 15 maçta forma giydi ve 2 gol attı.